Coronavirus, un team di diabetologi a fianco dei pazienti anche durante l'emergenza

Il Coordinamento Regionale delle Associazioni di persone con Diabete (C.R.A.D.), quale capofila delle Associazioni che si occupano di diabete sul territorio regionale, ha ideato un progetto per agevolare il contatto diretto tra i pazienti e i diversi team diabetologici del FVG.

"L’iniziativa cerca di dare risposta alle numerose telefonate delle persone con diabete e dei genitori di bambini che in questo periodo di distanziamento sociale, anche a seguito della sospensione delle visite di controllo, manifestano elevata difficoltà di aderenza terapeutica, ansia, preoccupazione e forte stress emotivo - ha dichiarato il Presidente del C.R.A.D. -. Grazie all’appoggio incondizionato dei medici e degli staff diabetologici della regione FVG, e alla sensibilità del vicepresidente Riccardi che sostiene il progetto, abbiamo pensato di dar vita a un ciclo di dirette FB con i team diabetologici delle diverse aziende sanitarie che affronteranno diversi argomenti".

A partire da martedì 21.04.2020, le dirette, si terranno due volte alla settimana, il martedì e il venerdì dalle 17:30 alle 18:00 e saranno trasmesse dalla pagina Facebook del CRAD al cui link verranno indirizzate anche le pagine di tutte le associazioni. Durante le dirette, le persone con diabete e i loro familiari potranno porre le loro domande e trovare risposta ai loro dubbi e alle criticità in tempo reale. Il progetto verrà diffuso anche sul sito Orienta Salute - Cantiere Friuli dell’Università degli Studi di Udine.

1. Dott.ssa Assaloni - Diabetologia di Monfalcone e Gorizia: la telemedicina per la gestione del diabete a distanza: cosa devo sapere

2. Dott.ssa Agus - Diabetologia di Udine: Autocontrollo e tipo 2 come prepararmi alla televisita

3. Dott. Da Ros - Diabetologia di Monfalcone e Gorizia: non dimenticarsi del piede in tempo di emergenza

4. Dott.ssa Brunato - Diabetologia di Monfalcone e Gorizia: quando e come fare esercizio a casa

5. Dott. Candido - Diabetologia Distretto di Trieste: lavoro e diabete aspetti normativi e come cambia la gestione (a cosa stare attenti)

6. Dott.ssa Cimitan - Diabetologia di Monfalcone e Gorizia: come funziona la fornitura di dispositivi e materiali

7. Dott.ssa Cum - Diabetologia Distretto di Trieste: i pasti a basso indice glicemico

8. Dott. Comici - Pediatria di S. Daniele: i bimbi affetti da diabete al tempo del covid-19

9. Dott.ssa Muraro: variare la dieta stando a casa e uscendo poco a fare la spesa

10. Dott.ssa Ercoli: l’approccio psicologico all’emergenza