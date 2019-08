Sweet team contro il diabete con lo sport

Nicola è un Assistente Capo della Polizia di Stato, Alessandra un’infermiera nella clinica oculistica dell'Ospedale. Tutti e due, anche per il lavoro che fanno, hanno avuto “a che fare” con il diabete. Nicola perché lavora assieme a Luca, una persona con diabete di tipo 1 insulinodipendente. Alessandra invece ha seguito le vicissitudini di una persona anziana che ha peggiorato la vista a causa di una retinopatia diabetica, dopo tanti anni di gestione complessa della malattia. Luca, che fa parte dell'associazione di persone con diabete Sweet Team ANIAD FVG, ha chiesto nel 2018 a Nicola e Alessandra di correre con loro a Telethon, al motto “IL DIABETE TEME CHI FA SPORT".

Dopo la corsa, come ringraziamento per aver saputo fare Squadra, Nicola e Alessandra assieme a Sonia e Enrico hanno ricevuto la maglietta blu, il colore del diabete. In questi giorni, questi 4 ragazzi hanno trascorso le vacanze pedalando, per amore per lo sport e la voglia di stare insieme, lungo la ciclabile Alpe Adria da Salisburgo a Udine. E per solidarietà e sensibilità verso Luca e le persone con diabete, durante la penultima tappa hanno indossato proprio quelle magliette, per rafforzare anche oltre confine il messaggio dell'importanza della pratica sportiva come forma di prevenzione.

Il diabete è una malattia che vede affette in regione oltre 85.000 persone, un numero purtroppo previsto in aumento, esponenziale. Grazie allo Sweet Team, che fa parte dell’ANIAD nazionale (Associazione Nazionale Italiana Atleti con Diabete), e ad altre associazioni presenti sul territorio, guidate dal CRAD (Coordinamento Regionale Associazioni persone con Diabete) vengono promosse iniziative volte a fare informazione, formazione e prevenzione alla popolazione.

I medici, le dietiste e le infermiere delle diabetologie regionali si mettono a disposizione per organizzare serate informative dove viene spiegato cos'è il diabete, come si cura e gestisce e come si può prevenire sfruttando anche il binomio sport e alimentazione.

