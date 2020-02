Coronavirus, c'è un triestino a bordo della nave da crociera bloccata in Giappone

Ricoprirebbe l'incarico di terzo ufficiale di coperta il giovane triestino che, secondo il telegiornale regionale della Rai andato in onda oggi 18 febbraio, si troverebbe a bordo della Diamond Princess, la nave bloccata in quarantena nellal baia di Yokohama in Giappone. La notizia è stata ripresa dai media nazionali anche se al momento la conferma ufficiale da parte della task force messa in campo dall'Unità di crisi del Ministero degli Esteri guidata da Stefano Verrecchia non è ancora arrivata.

Lo stesso Verrecchia ha detto al programma di Rai Tre Agorà che sembrerebbe esserci il primo caso di un italiano contagiato "un nostro connazionale, che però è partito col volo americano perché è residente in America, sposato con una donna americana. Aspettiamo ancora conferme".Sono molti i triestini imbarcati sulle diverse navi da crociera che fanno parte della flotta della Princess Cruises, compagnia di navigazione statunitense di proprietà del gruppo Carnival, di conseguenza al momento risulta difficile reperire maggiori informazioni, compresa quella circolata nelle prime ore che avrebbe voluto il triestino essere vittima del contagio.

La nave è stata messa in quarantena da parte delle autorità giapponesi nelle settimane precedenti e si trova attualmente nel porto di Yokohama. Ventidue dei 35 italiani imbarcati a bordo della Diamond dovrebbero rientrare in Italia nella giornata di domani 19 febbraio. A bordo della Diamond sarebbero 542 le persone contagiate su 3711 passeggeri complessivamente presenti sulla crociera. In tutto il mondo sono oltre 71 mila i contagi e i morti sono saliti a oltre 1800.