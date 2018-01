"Difendersi per crescere", corso gratuito di autodifesa per giovani donne organizzato dal Pag

Non solo un corso di autodifesa, ma una strategia per prevenire le aggressioni tramite la consapevolezza di sè e delle proprie capacità. Così è stato presentato in Municipio oggi, 11 gennaio, il nuovo progetto del Pag (Progetto area giovani del Comune): il corso gratuito "Difendersi per crescere". Presenti l'assessore comunale alle politiche giovanili Giorgio Rossi, la funzionaria Donatella Rocco e Anna Devivi, il direttore tecnico dell'associazione Karate Do Trieste che collaborerà all'iniziativa.

Saranno 5 le lezioni offerte soprattutto alle donne dai 18 ai 30 anni, ma saranno accettati anche allievi maschi. Si andrà a fornire gli strumenti di difesa sia sul piano fisico sia sulla consapevolezza corporea e l'atteggiamento, in modo da intimidire eventuali aggressori prima dello scontro vero e proprio.

Così si è espressa in proposito Anna Devivi: Sono stata aggredita più volte, ho girato il mondo da sola, ma 52 anni di sport mi hanno dato la consapevolezza del corpo e l'autostima necessaria ad affrontare anche situazioni estreme. Vogliamo insegnare l'educazione a proteggersi e a volersi bene in modo da prevenire queste situazioni. Dopo i recenti fatti di cronaca si è polemizzato molto sull'atteggiamento femminile, che invece non va demonizzato, bisogna invece educare ogni cittadino al rispetto, della propria persona e degli altri. Noi sportivi dobbiamo essere dei fari positivi per la cittadinanza e dare il buon esempio sempre».

Si prevede inoltre, in collaborazione con l'associazione Makoto, un progetto che coinvolgerà anche gli studenti delle scuole nell'ambito dell' alternanza “scuola-lavoro”, per la prevenzione degli stereotipi di genere che vedrà la partecipazione anche del Goap. Gli incontri del corso di autodifesa si svolgeranno nelle giornate di sabato, a partire dal 3 febbraio, con orario 17.30 – 19, nello spazio teatro/palestra del Polo Giovani Toti, con ingresso in via del Castello 1.

Le iscrizioni vanno inviate entro il 24 gennaio alla mail pologiovani.toti@comune.trieste.it.

Info: www.retecivica.trieste.it, pag.comune.trieste.it, www.karatedotrieste.org e la pagina Facebook ProgettoAreaGiovani.