Venezuela, Dipiazza: «In arrivo in zona franca un'azienda che produrrà oro blu»

«Il Venezuela è un grande produttore di oro e petrolio ma produce soprattutto grandi quatità di Coltan, diminutivo di due minerali necessari per i microprocessori per i telefonini. Stiamo lavorando per portare un'azienda qui sfruttando la zona franca, Li abbiamo già portati a visitare lo spazio e abbiamo anche organizzato un incontro all' Area di ricerca e Sincrotone. Il contratto è stato già firmato e il Ministro delle esportazioni ha confermato che sono pronti a portare l'azienda in zona franca». Ha dichiarato il sindaco Dipiazza in un'intervento a Ring su Telequattro.

«È una grande opportunità che porterà un valore aggiunto altissimo e, soprattutto, posti di lavoro» ha concluso.