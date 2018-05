Manutenzione marciapiedi, Dipiazza: «Condizioni pessime, con Lodi porteremo avanti questo lungo lavoro»

«Così come abbiamo iniziato, continuiamo con la manutenzione ordinaria della nostra città avendo grande attenzione per i marciapiedi che sono in condizioni pessime e scomodi soprattutto per i concittadini più anziani e per il passaggio dei passeggini». Ha dichiarato il sindaco Dipiazza sulla sua pagina Facebook ufficiale. «Abbiamo 380 km di strade e più di 700 km di marciapiedi - ha specificato- ; come potete ben immaginare si tratta di un lavoro lungo che, assieme all’assessore Elisa Lodi, continueremo a portare avanti senza sosta e con importanti investimenti per rendere i marciapiedi funzionali ed eliminando le barriere architettoniche».

«Anche le strade sono sotto la nostra lente di ingrandimento, ed anche in questa direzione lavoriamo con interventi costanti e continui. Trieste e la nostra casa e dobbiamo averne cura» ha concluso.