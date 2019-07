Mercato Coperto pronto a rinascere, Dipiazza: "Sarà una piccola 'Eataly'"

Il Mercato Coperto di largo Barriera è pronto a rinascere. Come riportato da Telequattro, sarà "una sorta di piccola "Eataly"", così definita dal sindaco Dipiazza. La storica struttura, dopo decenni di declino e poche idee per la rivitalizzazione, verrà trasformata in una moderna struttura multifunzionale dedita al commercio e alla ristorazione veloce. Il progetto presentato dal sindaco che prevede alti standard di qualità e una valorizzazione degli spazi interni è basato su un interessamento privato che al momento rimane top secret.

"Il Mercato Coperto è una belissima struttura e merita di essere riqualificato, valorizzato, diventando punto di incontro per i cittadini, un attrattore per i turisti in un quartiere importante della citt à" ha dichiarato Dipiazza. "Sarà una sorta di piccola "Eataly" al centro di Largo Barriera e porterà anche molte opportunità di lavoro".

Il progetto non si limita solo agli spazi interni: "Abbiamo in mente di realizzare una terrazza martini sul tetto. Di idee ce ne sono molte e quel che è certo è che non sarà poco frequentato".