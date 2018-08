Dipiazza riceve in visita di congedo la dirigente della Polizia Postale

Visita di congedo oggi in Municipio della Dirigente del Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia Alessandra Belardini che lascia la sede di Trieste, dove era giunta nel dicembre 2016, per assumere (da lunedì prossimo, 6 agosto) l'identico importante incarico alla guida del Compartimento di Venezia, con giurisdizione sull'intera Regione Veneto.

L'alta funzionaria della Polizia di Stato, che era accompagnata dal “vice” Giuseppe Panarello, è stata ricevuta dal Sindaco Roberto Dipiazza nel tradizionale Salotto Azzurro, dove, nel corso di un cordialissimo colloquio, è stata innanzitutto ribadita l'importanza di una concorde e costante azione contro i reati che, sempre più numerosi, vengono compiuti attraverso gli strumenti informatici, spesso attuando truffe e raggiri anche a danno dei più anziani. A tale proposito la Belardini ha sottolineato la fondamentale necessità della massima collaborazione fra Istituzioni e amministrazioni pubbliche, in particolare nello svolgimento della 'missione' basilare della più ampia informazione possibile su questi rischi e di illustrazione agli utenti della Rete almeno delle principali regole e accorgimenti utili per fronteggiare i “malintenzionati del web”.

In tal senso la Dirigente ha vivamente elogiato il Comune, “l'Ente – ha detto - indubbiamente più vicino e in maggior quotidiano contatto con i cittadini, per il grande interesse e il convinto supporto che ha sempre assicurato in questo campo al non semplice lavoro degli organi di Polizia.” Il Sindaco Dipiazza l'ha ringraziata per questo riconoscimento e, con grande cordialità e amicizia, le ha formulato i più sentiti auspici di successo nel prossimo incarico. Donandole infine, a ricordo della sua esperienza triestina, lo Stemma rossoalabardato in smalto della Città.