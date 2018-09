Dipiazza: "Via San Michele a senso unico in discesa”

“Via San Michele a senso unico in discesa” . È questo l'obiettivo fissato dal sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, in occasione del ripristino di campagna Prandi che collega l'arteria a San Giusto.

"Un passo interessante per il turismo ma sarà ancora più interessante rendere via San Michele una strada a senso unico in discesa chiudendo via Madonna del mare ed eliminando il traffico da via Felice Venezian lasciando solo un carico-scarico merci" ha dichiarato il sindaco a Telequattro durante un'intervista." A tal proposito le opinioni sulla faccenda- aggiunge- sono svariate: c'è chi è favorevole e chi no. Secondo me l'importante è fare e solo procedendo in questa direzione avremo dei benefici".