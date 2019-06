Disabile perde una ruota della carrozzina: i passanti la ignorano ma spuntano due eroi

Un'attenzione, un gesto possono essere minimi ma, se fatti in un momento di bisogno, possono significare molto per chi li riceve. Così è stato per Cristiana Scoppetta, una signora disabile di Cervignano, che questa mattina, grazie all'aiuto di due eroi, è riuscita a risolvere un problema con la carrozzina. Ha voluto raccontarci l'episodio per ringraziare pubblicamente chi l'ha soccorsa.

"Oggi, con la mia famiglia, mi sono recata a Miramare per visitare il castello". Ci ha scritto Cristiana. "Dopo essere scesa dall'auto ed aver percorso un tratto di strada, mi si è sfilata una ruota della sedia a rotelle. Mio marito e mio figlio hanno subito cercato di fare qualcosa ma, purtroppo, i tentativi sono stai vani. Siamo rimasti bloccati in strada, non sapevamo cosa fare. Le persone che in quel momento sono passate accanto a noi, ci hanno semplicemente guardato e hanno proseguito come se nulla fosse. Io ero in difficoltà, aggrappata ad un muretto".

"Ad un certo punto - continua - un autista tedesco con l'aiuto di Daniela, l'addetta al parcheggio, vedendoci in difficoltà, hanno deciso di aiutarci. Muniti di sapone, cacciavite e guanti, il signore, dopo molta fatica, è riuscito a riparare la carrozzina".

"L'episodio - conclude - è finito con un grande abbraccio e un pianto liberatorio. Infine, per non farci mancare proprio nulla, l'autista ci ha anche offerto delle bibite fresche. Grazie".