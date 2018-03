Disservizio bandi imprese, Regione: «Tutte le procedure sono state fatte in base alle norme nazionali»

«La Regione Friuli Venezia Giulia precisa che tutte le procedure sono state fatte in base alle norme nazionali. L’avviso di apertura dei bandi - il 21 marzo alle ore 9.15 - è stato pubblicato in data 12 marzo (giorno in cui è stato emesso il decreto del Direttore del Servizio di approvazione degli schemi di domanda) sulla home page del sito del CATA e rilanciata sui canali social». Ha dichiarato la Regione rispondendo alla segnalazione di disservizio pubblicata nei giorni scorsi dalla nostra testata, nella quale è stato affrontato il problema della pubblicità dei bandi

«Dal 13 al 16 marzo la Direzione centrale delle attività produttive ha inoltre aggiornato il proprio sito internet nella sezione dedicata all’artigianato. Il 19 marzo è stato inoltre attivato il servizio avvisami e pubblicato, sempre sul portale dedicato all’artigianato, la news relativa all’apertura dei termini».

«Va anche sottolineato che il CATA ha effettuato nelle scorse settimane oltre 15 incontri sul territorio nei quali è stato dato ampio risalto ai canali finanziati dalla Regione per il 2018. Tutta la documentazione e le informazioni erano quindi già disponibili e in evidenza quasi dieci giorni prima dell’apertura dei canali contributivi alle imprese artigiane, termine che si ritiene congruo per consentire alle imprese o ai consulenti di predisporre le domande prima del termine iniziale di presentazione, anche tenuto conto che la modulistica su questi micro interventi (dal punto di vista finanziario) è stata semplificata al massimo ed è assai meno complessa rispetto alle altre».