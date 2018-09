Attivo in via Ghega il distributore automatico di prodotti a base di canapa

Drink energy, lecca lecca, barrette, tisane, selezioni di fiori senza semi, foglie e boccioli, cosmetici ed essenze per profumare l'ambiente. Tutto rigorosamente a base di canapa light (Thc entro i limiti consentiti dalla legge). Sono solo alcuni dei prodotti che da questo weekend potrete trovare all'interno del primo distributore automatico "Il legal - Canapa Store" in via Ghega.

Aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, "Il legal" vi permette di acquistare i vostri prodotti in assoluta tranquillità. Infatti vi basterà inserire la propria tessera sanitaria (è necessario aver compiuto la maggiore età), i contanti ed infine digitare il codice corrispondente a ciò che desiderate acquistare.

