Torna in città nonostante il divieto di ritorno: nei guai 27enne

Torna in città nonostante il divieto di ritorno e viene denunciato dalla Polizia: è successo a un cittadino afgano di 27 anni, T.Y. L’uomo è stato fermato in via Oriani e poi identificato da una Squadra Volante della Questura, che stava effettuando un controllo del territorio. Dagli accertamenti effettuati è emersa a suo carico questa inottemperanza, motivo per cui è stato denunciato. Sabato sera, inoltre, gli operatori della Volante hanno rinvenuto in via Imbriani e restituito al proprietario un motociclo rubato due settimane fa.