"Incastrato" da una lite in casa: era a Trieste nonostante il divieto di ritorno

Questa mattina la Polizia di Stato ha denunciato perché inottemperante a un divieto di ritorno nel comune di Trieste un cittadino italiano, Y.F.M., nato nel 1990 in Ucraina. Una Volante si è recata in un appartamento di via Tor Bandena dove da poco si era verificato un dissidio tra alcune persone. Sono state identificate ed è emersa questa inottemperanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.