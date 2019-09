Due dj triestini all'Outlook Festival di Pola

Domenica 8 settembre all'Outlook Festival in Croazia ci saranno anche Rockers Dub Master e Cannibal Se/lecter. I due dj triestini fanno parte della ristretta rosa di artisti italiani che si esibiranno al festival.

L'Outlook Festival è considerato il piu' importante festival europeo dedicato alla bass music (reggae, dub, drum and bass, dubstep, garage, grime....) e alla Soundsystem Culture. Grazie anche alla location suggestiva, Forte Punta Christo, l'evento attira appassionati da tutto il mondo pronti a scatenarsi a ritmo di musica sotto stage costruiti nel tunnel e nei fossati del complesso fortificato. Sono infatti circa 15.000 gli spettatori che ogni anno accorrono in Croazia per godersi i cinque giorni dedicati alla musica.

Il festival prenderà il via oggi, 4 settembre, con il classico opening concert all'Arena. Questa sarà l'ultima edizione a Pola, la nuova sede verrà rivelata nel corso dell'evento.

Rockers Dub Master Sound

Rockers Dub Master Sound System nasce nel 2007 a Muggia. Come primo Sound System nell'area di Trieste la missione è di diffondere vibrazioni e consciousness. La selezione musicale di RDM è un viaggio emotivo, tra bassi potenti e high vibes transitando fra dub, rockers reggae, roots e dubwise. La crew ha condiviso lo stage con artisti importanti tra cui Channel One, King Earthquake, OBF, Mad Professor, Digitron, Vibronics, Imperial Sound Army, Wicked Dub Division, Moa Anbessa, Wicked and Bonny, RootsInSession e tanti altri. I set di RDM sono potenti e il messaggio è chiaro: "peace, love, respect and harmony inna each one teach one style!"

Cannibal Se/lecter

Dopo 11 anni con il collettivo Electrosacher, Cannibal Se/lecter si dedica principalmente al (deep) dubstep ed alle basse frequenze (dub, bass music) dal 2008. E'stato parte della direzione artistica di Etnoblog e dell'Electroblog Festival e collabora con altre venue in città, dividendo i suoi set tra club,festival e spazi di movimento, galassia in cui è impegnato a livello personale. Scrive come bass/idm editor per il magazine Frequencies.eu considerato uno dei più importanti del settore in Italia. Ha suonato in una dozzina di paesi europei, anche insieme ad artisti come Untold, Pinch, Benga, Foreign Beggars, Darkstar, Skream, Miss Dynamite, Channel One, Lee Perry, Mad Professor