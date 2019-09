Muore a 38 anni dopo una caduta con la moto, Dolina piange Devan Santi

Lo conoscevano in tanti Devan Santi, il giovane di 38 anni vittima di un incidente avvenuto a Prebenico questa notte poco dopo l'una. Devan, dipendente della Wartsila, marito e padre di famiglia, era in sella alla sua moto quando per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è finito fuori strada. I sanitari del 118 lo hanno trovato in arresto cardiaco e hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo ma, dopo il trasporto in ospedale, Devan non ce l'ha fatta. Una tragedia che colpisce un'intera comunità, quella del comune di San Dorligo della Valle/Dolina.

Le parole del primo cittadino

"Un dramma per tutto il nostro comune e per la nostra gente" ha affermato il sindaco di Dolina Sandi Klun raggiunto telefonicamente. "Era un ragazzo sempre positivo, disponibile e con grandi programmi per la sua famiglia". Santi stava infatti pianificando anche la costruzione di una casa nuova e si dedicava da qualche tempo alla campagna e alle vigne.

"Faceva anche osmiza - ricorda Klun - e lavorava veramente tanto. Dispiace veramente, faccio fatica a trovare le parole". "Qualche anno fa, prima di sistemarsi in Wartsila aveva fatto anche il caldaista" ha concluso il primo cittadino di Dolina. Devan Santi lascia la moglie e due figli piccoli.