Rotta balcanica, rintracciati 51 richiedenti asilo a Dolina

Oggi il personale del Commissariato di San Sabba, della Polizia di Frontiera e i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno rintracciato 51 migranti tra la zona di Dolina e via Caboto. La Questura fa sapere che "sono stati divisi in tre gruppi e portati in caserma a Fernetti, negli uffici della Polmare del porto e in Questura". I 51 migranti, sempre secondo il portavoce della Polizia, hanno tutti richiesto "la protezione internazionale". La maggior parte del gruppo proviene dal Pakistan.

Il rintraccio di oggi si somma quindi a quello avvenuto ieri 29 agosto di 55 migranti, tra cui sei minori, sempre nella zona di Dolina. Anche in questa occasione tutte le persone rintracciate sono uomini e di nazionalità pakistana e afghana. Secondo la Questura che ha diramato la nota in tarda serata, già ieri è stato effettuato "il loro trasferimento verso altre province della regione".