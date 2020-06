Da domani mascherine non più obbligatorie a distanza, sia all'aperto che al chiuso

La mascherina non sarà più obbligatoria né all'aperto né al chiuso a patto di riuscire a mantenere la distanza di sicurezza. Sarà tuttavia obbligatorio averne una sempre a portata di mano, per poterla indossare in luoghi affollati. Secondo quanto trapelato, questa sarebbe la principale novità nella nuova ordinanza del governatore Fedriga, che sarà firmata in queste ore e sarà operativa da domani, 4 giugno. Saranno inoltre "liberate" quasi tutte le attività economiche finora interdette dalle misure anti contagio. Tra queste non ci saranno, ad esempio, le discoteche, ma riapriranno i battenti i centri termali e le Spa. Il testo è ancora in lavorazione ma sarà reso pubblico a breve.

