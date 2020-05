Domani riapre la piscina Bianchi

Anche la "Bianchi" è pronta a ripartire e da domani riattiverà la vasca olimpica interna. In vista della riapertura, questa mattina l'Assessore comunale allo Sport Giorgio Rossi si è recato in visita alla Piscina comunale “Bruno Bianchi” dove ha effettuato un sopralluogo assieme al direttore del Centro Federale FIN di Trieste Franco Del Campo. La “Bianchi” - come ha precisato lo stesso Del Campo - aprirà sia al pubblico del nuoto libero (nella fascia dalle ore 9 alle 14) sia alle società sportive (in questo caso dalle 15 alle 21), “riattivando” così tanto la grande vasca olimpica interna, a sua volta suddivisa in due vasche da 25 metri, che l’altra vasca da 25 metri con il castello per i tuffi. La vasca scoperta di 50 metri, invece, aprirà entro la prima metà di giugno, appena saranno conclusi i lavori previsti e salvo inconvenienti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Una vera sfida, vinta grazie all'impegno di tutti"

“L’apertura, in tempi di “Coronavirus”, di un impianto grande e complesso come la piscina “Bianchi” - ha detto Franco Del Campo - è stata una vera sfida, vinta grazie all’impegno di tutti i nostri collaboratori, per seguire le complesse linee guida ministeriali, regionali e della FIN, soprattutto in tema di sicurezza, sanificazione e distanziamento sociale dentro e fuori la vasca. Adesso, finalmente, siamo di nuovo in grado di fornire un servizio pubblico alla città, sia a chi vuole fare nuoto libero, sia ad atleti e allievi delle società sportive, che hanno sofferto in modo particolare l’inattività di questi mesi”. L’Assessore Rossi, dal canto suo, ha manifestato la propria “grande soddisfazione per il lavoro svolto per riaprire un impianto natatorio importante come la Piscina 'Bianchi', il più grande d’Italia assieme a quello del Foro Italico di Roma”, ringraziando per lo sforzo profuso i locali vertici e i collaboratori della FIN. Entrambi – Rossi e Del Campo – hanno voluto anche sottolineare di come il raggiungimento di questo obiettivo abbia rappresentato “un vero e proprio punto d’orgoglio, vissuto assieme con vero spirito 'agonistico'”, così confermando l’importanza della collaborazione tra il Comune di Trieste e la Federazione Italiana Nuoto nella gestione del Polo Natatorio di Sant'Andrea.