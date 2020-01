Musei gratis di domenica in tutto il FVG fino a fine febbraio

Il Comune di Trieste informa che domenica 19 gennaio, in adesione al progetto della Regione Friuli Venezia Giulia denominato “Domeniche d’inverno al museo in Friuli Venezia Giulia”, saranno visitabili a ingresso gratuito anche le sedi dei Civici Musei usualmente a pagamento.

Iniziativa valida anche per i musei del Goriziano, come spiegato da Diego Bernardis, consigliere regionale della Lega: "Per il secondo anno consecutivo, la Regione dimostra grande sensibilità nei confronti della cultura e dell'importantissimo contributo che essa apporta alla qualità della vita dei cittadini del territorio. Infatti, l'iniziativa dell'assessore Tiziana Gibelli, denominata 'Domenica d'inverno al museo in Friuli Venezia Giulia', consentirà l'accesso gratuito a 31 musei".

"Nel Goriziano - continua Bernardis - , a partire da domenica 19 gennaio, si potranno godere gratuitamente delle vere e proprie eccellenze. Penso, fra gli altri, al museo della Fondazione Palazzo Coronini Cronberg, ma anche al museo della Moda e Arti applicate e al museo della Grande Guerra, sempre in borgo Castello".

L’iniziativa si riproporrà per tutte le domeniche dei mesi di gennaio e di febbraio. Questa in dettaglio la ‘mappa’ dei Musei aperti a Trieste e dei relativi orari di apertura:

Civico Museo Revoltella / Mostre «Centotrenta anni dalla nascita di Cesare Sofianopulo (Trieste 1889 - 1968)» e «Premio Mattador - 10 Anni di Premio d'Artista» – Via Diaz, 27 – orario 9-19

Castello di San Giusto / Armeria e Lapidario Tergestino al Bastione Lalio – Piazza della Cattedrale 3 – orario 10-17

Civico Museo d’Antichità “J. J. Winckelmann” – Piazza della Cattedrale 1 / Via della Cattedrale, 15 – orario 10-17

Civico Museo Sartorio / Mostra fotografica «Premio Musei Civici»– Largo Papa Giovanni XXIII, 1 – orario 10-17

Civico Museo d’Arte Orientale / Manifestazioni in occasione del Capodanno Cinese e Mostra fotografica «La testa del drago. I primi mattoni della Grande Muraglia in un album di fotografie italiane di inizio Novecento»– Via San Sebastiano, 1 – orario 10-17

Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” / Sala Selva, Mostra fotografica «Vedute e visioni di Porto Vecchio negli scatti della Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte e dintorni» – Via Rossini, 4 – orario 10-17

Civico Museo del Risorgimento e Sacrario Oberdan – Via XXIV Maggio, 4 – orario 10-17

Civico Museo di Guerra per la Pace “Diego de Henriquez” / Mostra «"Hic manebimus optime". D’Annunzio a Fiume» – Via Cumano, 22-24 – orario 10-17

Civico Museo della Risiera di San Sabba / Monumento Nazionale - Via Giovanni Palatucci, 5 – orario 9-17

Civico Museo della Cultura Istriana Fiumana e Dalmata - Via Torino, 8 – orario 10-17

Centro di Documentazione della Foiba di Basovizza / Monumento Nazionale – Località Basovizza – orario 10-14

Civico Aquario Marino – Molo Pescheria, 2 – Riva Nazario Sauro, 1 – orario 10-17

Civico Museo di Storia Naturale / Mostra «Guerra tra archeologi: le ricerche di Ludwik Karl Moser nelle grotte del Carso» – Via dei Tominz, 4 – orario 10-17

Civico Museo del Mare / Sezioni “Lloyd. Deposito a vista” e “Pescatori si diventa. Diorami, modelli, tavole per apprendere il mestiere” – Magazzino 26 in Porto Vecchio – orario 10-17