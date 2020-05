Doveva essere ai domiciliari ma girava con la cocaina in tasca, arrestata

Viola la sorveglianza speciale a cui era sottoposta e gira per le strade di Trieste con della cocaina in tasca, poi viene arrestata dai Carabinieri della Stazione di Trieste - Portonuovo. E'successo nella mattina di mercoledì 13 maggio durante un servizio di pattuglia, la donna ha iniziali V.A., 29enne di Monfalcone, ed è stata arrestata per la violazione della sorveglianza speciale di con obbligo di soggiorno nel suo comune.

L'arresto

V.A. è stata controllata in una via del centro cittadino e ha da subito manifestato un atteggiamento nervoso e poco collaborativo che ha allarmato i militari, al punto da indurli a perquisirla. I sospetti che qualcosa non andasse erano fondati dal momento che, ben occultati, la donna deteneva circa due grammi di cocaina, poi sequestrati. Ulteriori accertamenti hanno permesso ai Carabinieri di verificare che la donna era sottoposta a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Monfalcone. Trovandosi dunque in violazione degli obblighi, per la donna sono scattate le manette.

V.A., già gravata da numerosi precedenti penali per reati di varia natura, al termine delle formalità previste, è stata dunque tratta in arresto e condotta presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Considerati poi i precedenti specifici, la donna è stata inoltre denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.