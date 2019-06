Generosa donazione da 22mila euro all’oncologia del Maggiore

Il reparto oncologia dell'ospedale Maggiore beneficerà di nuove e importanti strumentazioni grazie alle donazioni (del valore di circa 22.500 euro) del Comitato Cielo Aperto e dei Supermercati Conad Trieste in collaborazione con numerosi sponsor. Sarà ora disponibile per i pazienti in cura chemioterapica la cuffia "salvacapelli" Digni Cap, un Ecografo portatile, e un parco poltrone rinnovato per la somministrazione delle chemioterapie in regime di Day hospital. In questo modo sarà più agevole la permanenza dei parenti anche la notte, oltre ai momenti di rilassamento e training anti stress durante il ricovero.

Gli sponsor

La generosa donazione è stata possibile grazie alle numerose iniziative - tra cui il Trofeo Conad con il Weekend solidale e uno spettacolo teatrale al Politeama Rossetti - che hanno visto la partecipazione dell’Associazione Teatrale Armonia e di molti sponsor, tra i quali Asd Generali, Compagnia Ex Allievi del Toti, Banca ZKB, Caffè Primaroma, Salumificio Principe e Lions Club Duino Aurisina.

La cuffia Digni Cap

La cerimonia di ringraziamento per la donazione di è tenuta all'ospedale maggiore, dove la dottoressa Alessandra Guglielmi, Direttore S.C. Oncologia, ha spiegato i vantaggi della Cuffia Digni Cap: una apparecchiatura innovativa, che pochi centri hanno a disposizione e che prevede un sistema di collegamento a due speciali cuffie in silicone utili a creare un costante raffreddamento del cuoio capelluto, consentendo di ridurre sensibilmente la caduta dei capelli (alopecia) nelle pazienti sottoposte alla chemioterapia. Attualmente non esistono farmaci in grado di prevenire con sicurezza la caduta dei capelli, un disagio che ricorda ogni giorno alle persone stesse di essere malate e lo rende visibile agli altri, in ogni momento della vita. Questo presidio è in grado di ridare la dignità alle persone, e in particolar modo alle donne, sottoposte a terapie salvavita pesanti, indispensabili e dai risvolti sociali rilevanti.

Ringraziamenti

Durante l’incontro è stata sottolineata da parte dell’Assessore ai Servizi e Politiche Sociali Carlo Grilli l’importanza della partecipazione da parte dei privati e dei cittadini che, comprendendo appieno il significato di comunità, contribuiscono attivamente al miglioramento del benessere di tutti. Il Vicepresidente e assessore alla salute, politiche sociali e disabilità della Regione FVG Riccardo Riccardi ha sottolineato come l’intervento attivo da parte di tutte le organizzazioni del territorio, utili a dare risposte di salute alle persone risulti un esempio virtuoso e importante per supportare chi si trova a vivere momenti difficili dando loro la possibilità di affrontarli con ausili che aiutano a vivere con maggiore serenità la malattia. Un ringraziamento molto sentito è stato espresso agli organizzatori e agli sponsor presenti:

Daniela Cola, in rappresentanza Supermercati Conad Trieste, Rosa Balanzin, comitato Cielo Aperto, Adriano Kovacic, Presidente ZKB, Andrea Demaria, Ufficio Marketing Salumificio Principe, Fabrizio Polojaz, titolare Caffè Primo Aroma, Enzo Delucia, ASD Generali Alberto Valenti, Presidente ASD Generali, Zannier Giuliano, Presidente Associazione teatrale l'Armonia, Paolo Dalfovo, Vicepresidente Associazione l'Armonia, Sabrina Censky, Associazione l'Armonia, Lidia Strain, Lions Club Duino Aurisina.

Alla cerimonia sono intervenuti: Adele Maggiore, Vicecommissario Area Sanitaria, ASUITs Alessandra Guglielmi, Direttore S.C. Oncologia, ASUITs Carlo Grilli, assessore comunale ai Servizi e Politiche Sociali, Serena Tonel, assessore alla Comunicazione, sistemi informativi e telematici, teatri, pari opportunità e semplificazione amministrativa, Comune di Trieste Riccardo Riccardi, Vicepresidente e assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità.

Gallery