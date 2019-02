Una donazione in memoria di Jennifer e Massimo

Una generosa donazione in memoria di Jennifer Bubic e Massimo Grassi è stata consegnata al Servizio regionale del Soccorso Alpino e Speleologico dalle persone vicine ai due escursionisti triestini, che lo scorso dicembre hanno perso la vita sulle pendici orientali della Creta del Cacciatore, lungo il corso del Rio Prasnig.

La donazione

La cifra raccolta grazie al contributo di familiari, parenti, amici, colleghi dell'azienda Flextronics srl dove entrambi gli escursionisti lavoravano, ammonta a 4718 euro. L'importo è stato utilizzato dal Soccorso Alpino e Speleologico per acquistare una barella "Lecco" per il soccorso in montagna e alcuni zaini sanitari con relativi presidi.

Il CNSAS ringrazia

Il Soccorso Alpino e speleologico, come dichiarato in una nota, desidera ringraziare per questo gesto di riconoscenza che consentirà di disporre di importanti materiali e attrezzature che si rendono costantemente necessari per le operazioni di ricerca e soccorso nei luoghi impervi.

Le ricerche