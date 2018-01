Cede una grata in strada, donna incinta precipita in una botola

Un fatto sconvolgente, successo ieri pomeriggio, 12 gennaio, in via San Lazzaro. Due amiche, M.C.C. di 33 anni al quarto mese di gravidanza e C.L., stavano passeggiando guardando le vetrine, quando si sono fermate davanti a una pellicceria per scattare una foto. All'improvviso una grata metallica ha ceduto sotto i piedi della 33enne facendo scivolare la giovane nello spazio sotterraneo. Fortunatamente è riuscita ad evitare il peggio perchè ha avuto la protezza di aggrapparsi all'altra lastra ed è stata poi riportata in superficie grazie all'aiuto dell'amica e due passanti.

La donna è stata trasportata al Burlo e successivamente a Cattinara dove ha trascorso la notte sotto osservazione. Le sue condizioni e quelle del bambino sono buone ma dovrà stare a riposo per due settimane e sono previsti ulteriori controlli per la sicurezza del nascituro.

Sul posto sono intervenuti 118 e polizia locale.