Incidente in via Cantù: donna di 43 anni investita sulle strisce

Una donna è stata investita questa mattina sulle strisce pedonali all'inizio di via Cantù. È successo alle 11:50 di mercoledì 11 settembre, alla guida dell'auto una signora 70enne con iniziali B.V. La donna investita (B.V., di 42 anni), è stata portata all'ospedale di Cattinara da un'ambulanza del 118 e le sue condizioni non sarebbero gravi. Intervenuta la Polizia Locale per i rilievi e la viabilità.

In mattinata si è verificato un altro incidente in via Sai, in cui un uomo di 83 anni ha perso il controllo del mezzo coinvolgendo uno scooter