Incidente in viale Miramare: migliorano le condizioni della donna investita

Avrebbe ripreso conoscenza la signora investita ieri nel primo pomeriggio in viale Miramare, sulle strisce pedonali. Un forte trauma tranico quello riportato dopo l'impatto, in seguito al quale la donna è stata portata all'ospedale di Cattinara in codice rosso di sanitari del 118. Oggi la signora, che si trova ancora nel reparto rianimazione, avrebbe mostrato segni di miglioramento e sarebbe fuori pericolo, anche se la prognosi rimane riservata. L'incidente si è verificato in prossimità del civico 65. Alla guida dell'auto, una Lancia Thema grigia, un uomo di 69 anni con iniziali V.E.