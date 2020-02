Scende dall'autobus e cade: donna soccorsa da un autista della Trieste Trasporti

E' successo in via Battisti intorno alle 18:30 di oggi, 20 febbraio, alla fermata di via Battisti. Una signora, dopo essere scesa da un autobus della Trieste Trasporti, è inciampata sul marciapiede ed è caduta. Fortunatamente l'autista non era ancora ripartito, così l'autista è prontamente sceso e l'ha soccorsa.

Qualche minuto dopo, sul posto sono giunti gli operatori del 118 che l'hanno portata all'ospedale.