Droga: arrestato 26enne per spaccio, fermato davanti al "Molo IV"

Trovato in possesso di droga, sia con sè sia a casa, viene recluso agli arresti domiciliari e poi liberato in attesa dei risultati delle analisi. La vicenda è iniziata nella notte tra sabato 1 e domenica 2 dicembre: i Carabinieri della Stazione di Trieste Guardiella, in un controllo per il contrasto di spaccio tra i giovani, hanno notato un ragazzo in atteggiamento sospetto e in evidente stato di ebbrezza davanti alla discoteca "Molo IV".

I risultati dei controlli

Il giovane, un triestino 26 enne già noto alle Forze dell’ordine per reati in materia di droga, è stato trovato in possesso di 24 dosi di sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo “Ketamina”, nonché di 175 euro in contanti. La perquisizione è quindi stata estesa alla sua abitazione, dove sono stati trovati altri otto grammi della medesima sostanza, otto grammi di marijuana, la somma in contanti di circa 850 euro e una bilancia di precisione, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi.

L'arresto

Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari e, nella giornata di lunedì, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato rimesso in libertà in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio sulla sostanza sequestrata.