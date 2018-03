Droga: arrestato 33enne su cui pendeva un ordine di carcerazione

Lo scorso pomeriggio la Volante del Commissariato di Duino Aurisina ha arrestato S.K. del 1985, cittadino albanese, raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Piacenza. Il giovane viaggiava a bordo di un pullman con itinerario Italia-Albania che è stato fermato dagli agenti in località San Giovanni di Duino. Dai controlli è emerso che S.K. deve scontare 1 anno e 8 mesi di carcere per reati in materia di stupefacenti. Una volta conclusi gli accertamenti è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale del Coroneo a disposizione dell’A.G. competente.