Droga: arrestato con 12 chili di hashish in auto sul raccordo autostradale (FOTO)

Un arresto e una denuncia per detenzione di droga nella serata di ieri, giovedì 29 marzo, in seguito ai consueti controlli dei Carabinieri lungo il raccordo autostradale all’altezza della barriera del Lisert. I militari del Radiomobile di Aurisinahanno tratto in arresto M.F., 47enne, originario di Caserta ma residente a Trieste, e denunciato a piede libero la sua compagna, S.Z. 42enne di nazionalità croata, per il reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri, nel corso del controllo, sono rimasti colpiti dalla immotivata agitazione dell’uomo, in evidente stato di imbarazzo già alla semplice richiesta dei documenti di guida e circolazione. A quel punto, anche in considerazione di alcuni precedenti di polizia che caratterizzavano il passato dell’uomo, i Carabinieri hanno deciso di ispezionare il veicolo, rinvenendo delle scatolette di cartone contenenti complessivamente 12 kg. di hashish suddiviso in panetti. La conseguente perquisizione all’abitazione del soggetto, situata in centro città, ha consentito di rinvenire un ulteriore chilogrammo di hashish, oltre al bilancino di precisione e 10 grammi di cocaina.

Il soggetto è stato tratto in arresto e condotto al carcere del Coroneo, a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste, mentre la sua compagna, sulla quale sono in corso verifiche per capire se fosse a conoscenza dall’attività illecita dell’uomo, è stata denunciata alla Procura in stato di libertà.

