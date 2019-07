Droga, 1000 controlli a Trieste per l'operazione "Scuole sicure" 2018/2019

Sono 15 gli istituti scolastici triestini ad essere stati coinvolti nell'operazione Scuole Sicure 2018/2018, un'azione realizzata in Friuli Venezia Giulia dal 1 novembre 2018 al 30 giugno scorso. Lo ha riportato l'Ansa. Nel progetto sono state coinvolte oltre 2.000 unità di personale della Polizia locale e delle Forze di Polizia che hanno effettuato circa 1.000 servizi di vigilanza e controllo contro gli spacciatori di sostanze stupefacenti.

Le parole dell'assessore alla Sicurezza

"La lotta alla droga e la sicurezza dei nostri figli sono due priorità che, da padre ancor prima che da amministratore, ritengo fondamentali nell'agenda politica delle istituzioni a ogni livello. Gli ottimi risultati prodotti dall'azione del Governo, e in particolare del Ministero dell'Interno, con l'operazione Scuole Sicure sono dunque un segnale importante che sottolinea la presenza forte dello Stato al fianco dei più deboli e contro i venditori di morte." Ha dichiarto l'assessore regionale a Sicurezza e Immigrazione, Pierpaolo Roberti.

"L'auspicio - conclude Roberti - è che l'iniziativa venga potenziata già a partire dal prossimo anno scolastico, proponendosi stabilmente quale valido supporto alle famiglie nella difesa dei ragazzi e delle ragazze sia all'interno degli istituti che nelle loro immediate vicinanze."

L'operazione

Scuole Sicure è il progetto contro lo spaccio e l'utilizzo degli stupefacenti realizzato grazie ai 2,5 milioni di euro stanziati dal Viminale e che ha coinvolto 15 capoluoghi di provincia in tutta Italia. Per il prossimo anno scolastico 2019/2020 l'operazione sarà allargata a ben 100 Comuni su tutto il territorio nazionale con fondi per oltre 4 milioni di euro.