Due furti nella notte, colpita anche la Tergeste Nuoto Altura

Nella notte tra venerdì e sabato scorsi ignoti si sono introdotti all’interno delle sedi della Tergeste Nuoto Altura, in via Alpi Giulie, e dell’Organizzazione e Tutela dei Consumatori, in via Rittmeyer. Forzate le porte d’ingresso, hanno sottratto nel primo caso 450 euro custoditi in un armadio e 200 euro dall’interno di una scrivania nel secondo caso. Equipaggi della Squadra Volante sul posto.