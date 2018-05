Due latitanti arrestati a Fernetti: uno doveva scontare più di 2 anni

Arrestati la scorsa notte a Fernetti dalla Polizia di frontiera mentre cercavano di rientrare in Italia, e ora sono rinchiusi nel carcere locale. Si tratta di un cittadino romeno, G.V.C. di 46 anni, e di un cittadino albanese, V.A. di 34 anni, arrestati in due distinti controlli. Il primo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso lo scorso novembre dalla Procura di Milano. Il secondo era, invece, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta nell’aprile 2015 dal Tribunale Ordinario di Modena. Il cittadino comunitario deve scontare due anni e quattro mesi di reclusione per reati contro il patrimonio, mentre il cittadino albanese è ritenuto responsabile di furti in abitazione.

Il cittadino romeno è stato identificato a bordo di un autobus proveniente dalla Romania e diretto in Francia; il cittadino albanese, invece, viaggiava su un autobus partito da Vienna con destinazione Venezia. All’arresto del cittadino comunitario ha partecipato il personale militare del Reggimento Piemonte Cavalleria di Trieste, che ormai da oltre due anni collabora con la Polizia di Frontiera nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure.