Due mezzi incendiati in via Rossetti, traffico interrotto per un'ora (FOTO)

Due vetture incendiate in via Rossetti, in prossimità dell'incrocio con via Revoltella. Alle 9.45 circa, un furgone che trasportava forniture per bar ha subito un guasto al vano motore, che ha provocato un inizio di combustione. Il conducente, forse in preda al panico, ha fermato il mezzo in prossimità di un'auto in sosta, che è rimasta coinvolta nel successivo incendio. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno estinto le fiamme lavorando per circa un'ora. In seguito a uno sversamento di gasolio la circolazione è stata interrotta grazie al'intervento della Polizia locale, e intorno alle 11 il traffico ha ripreso a circolare regolarmente. Nessun ferito, ma entrambi i mezzi sono gravemente danneggiati.

