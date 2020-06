Due minorenni rubano uno scooter: "pizzicati" in via Carducci dalla Polizia locale

Fermati dalla Polizia locale due minorenni di nazionalità slovena, poi denunciati per aver rubato uno scooter. Lo scorso pomeriggio, giovedì 11 giugno, una pattuglia della Polizia Locale, in servizio in via Carducci, ha fermato un ciclomotore Piaggio Zip con targa slovena che aveva attirato l’attenzione perché, pochi giorni prima, era stato controllato e il conducente aveva dichiarato di essersi perso.

La tentata fuga

Mentre gli operatori procedevano al fermo del veicolo, un secondo scooter che anticipava il primo si è dato alla fuga. Lo scooter, un altro Piaggio Zip ma 125 di cilindrata e con targa italiana, è stato quindi inseguito da una seconda pattuglia. Il conducente, dopo alcune centinaia di metri, ha abbandonato il mezzo con il motore acceso in via della Zonta e ha tentato di scappare a piedi, mal celando una certa indifferenza nell’evidente tentativo di non essere scoperto. Gli operatori lo hanno comunque riconosciuto e fermato.

La querela e la denuncia

I due veicoli erano condotti da due cittadini sloveni, entrambi minorenni, che sono stati accompagnati presso gli uffici del Nucleo di Polizia Giudiziaria in caserma San Sebastiano per gli accertamenti di rito. I due sono stati trovati in possesso di attrezzi atti allo scasso, in particolare di una chiave a tubo modificata, con al suo interno ancora il blocchetto di accensione forzato dello scooter poco prima abbandonato.

Il proprietario dello scooter, prontamente avvisato del patito furto, ha sporto querela nei confronti dei due ragazzi che, privi di precedenti in Italia, sono stati denunciati a piede libero per furto in concorso e riaffidati ai genitori, nel frattempo convocati in caserma, come previsto dalla normativa vigente.