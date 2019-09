Soccorsa nella notte coppia di monfalconesi a Passo del Pura (VIDEO)

Il soccorso alpino ha ricevuto ieri un allarme da una coppia sessantenne di Monfalcone in località Passo del Pura. I due avevano richiesto aiuto perché avevano perso l'orientamento in una zona di alberi schiantati a causa della tempesta Vaja dopo aver raggiunto la cima del Monte Colmaier. Sul posto si è quindi recato l'elicottero della Protezione Civile e le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico a piedi. I soccorritori, quattro tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, sono stati portati due alla volta in quota con l'elicottero.

L'individuazione della posizione dei due escursionisti è avvenuta dall'alto, con il rilevamento dei dati sulla verticale della loro posizione GPS che è poi stata utilizzata per raggiungerli con precisione a piedi una volta sbarcati nella prima radura. Dopo quarantacinque minuti di cammino la coppia, che si trovava a 1200 metri di altitudine, è stata raggiunta e poi condotta a piedi nei pressi di Passo del Pura dove ad attenderli c'era il furgone del Soccorso Alpino che li ha condotti alla loro automobile. Hanno partecipato all'operazione quattro tecnici del Soccorso Alpino di Forni di Sopra.

