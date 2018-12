Due piste di pattinaggio su ghiaccio per il Natale 2018

Quest'anno a Natale ci sono ben due piste per il pattinaggio sul ghiaccio: quella per i più piccoli in piazza Ponterosso e quella per gli adulti in piazza della Borsa.

"Abbiamo dedicato ai più grandi una pista di 15x30 in piazza della Borsa. Si tratta di una pista riscaldata con pattini di ultima generazione e calzini igienizzanti" ha dichiarato a Telequattro Vincenzo Rovinelli, Flash srl. "Non mancano delfini e pinguini per i più piccoli, luci natalizie e neve artificiale che scenderà dal cielo".

Insomma, a Trieste il divertimento è assicurato!