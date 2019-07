Trova un portafoglio con 1600 euro e lo restituisce al proprietario

Trova un portafoglio con 1600 euro e li riconsegna al legittimo proprietario. Il bel gesto di solidarietà - oltre che di senso civico - è accaduto a Duino Aurisina nella tarda serata di ieri 29 luglio. Il giovane trentenne triestino, di rientro da una giornata di lavoro alla stazione ferroviaria di Sistiana-Visogliano, aveva notato un borsello lasciato sopra il bancone della biglietteria.

La vicenda

Il protagonista del bel gesto quindi si è recato alla stazione dei Carabinieri di Aurisina dove ha consegnato il borsello ai militari dell'Arma che, dopo un attento controllo, hanno rintracciato la persona proprietaria del tutto. Un 74enne triestino infatti aveva passato la giornata al mare a Sistiana e aveva dimenticato il borsello proprio all'interno della stazione ferroviaria. L'anziano triestino quindi si è recato ad Aurisina e ha ripreso possesso del borsello. La vicenda, fanno sapere i Carabinieri, si è conclusa con una bella stretta di mano tra i due protagonisti; il giovane inoltre "ha rinunciato alla possibilità di ricevere una ricompensa per quanto ritrovato".

I Carabinieri informano

In questi casi, si raccomanda alle persone che dovessero ritrovare degli oggetti o dei documenti di rivolgersi immediatamente alle FF.PP, in modo da evitare che il legittimo proprietario sporga denuncia a seguito della quale inizia l’iter del rilascio di nuovi documenti. Inoltre, ai sensi dell’art.930 del Codice Civile per chi ritrova un oggetto smarrito, qualora lo richiedesse, , ha diritto ad un emolumento del 10% del valore o del prezzo della cosa ritrovata.