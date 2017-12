A Duino e San Dorligo Capodanno senza fuochi d'artificio e botti

Niente fuochi d'artificio nè botti per l'arrivo del Nuovo Anno a Duino e San Dorligo della Valle. È questa la disposizione dei sindaci Daniela Pallotta e Sandy Klun per l'ultimo dell'anno.

Il divieto di «accendere fuochi, fiamme libere, pire, roghi o altro sul suolo pubblico o nei luoghi aperti al pubblico e di lanciare o sparare fuochi d'artificio, petardi, razzi, o qualsiasi tipo di materiale pirotecnico sull'intero territorio comunale», entrerà in vigore alla mezzanotte di domani e proseguirà fino alla mezzanotte di lunedì. Il provvedimento è stato preso in questi territori data la vastità di aree verdi, vitigni e zone boschive per poter tutelare persone e animali, soprattutto quelli selvatici.