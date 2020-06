Duino, Gabrovec striglia la giunta: "Troppo facebook, consiglio comunale snobbato"

"Il congelamento della tassa di soggiorno per tutto il 2020 è solo uno e forse il più semplice degli interventi che come opposizione in Consiglio comunale abbiamo proposto all'amministrazione Pallotta già oltre un mese fa". Così Igor Gabrovec, consigliere comunale e capogruppo lista Insieme-Skupaj, in una nota stampa.

"Spesso non serve inventarsi nulla di nuovo, basterebbe guardarsi un po' in giro. Sulla scia di quanto viene già fatto in altri Comuni e sostenuto anche dalla Regione abbiamo chiesto di mettere fin da subito mano alle tariffe Tari (tassa sui rifiuti) ed Imu (tassa sugli immobili) per tutti i nostri concittadini, quindi famiglie e imprese, per arrivare anche ad incentivare la fruizione delle spiagge con parcheggio gratis per chi si reca in spiaggia per tutti i residenti. Interventi quest'anno sostenuti anche dalla Regione e cofinanziabili attingendo dall'avanzo di bilancio 2019 che da solo vale da alcune centinaia di migliaia di euro fino a milioni".

"La cifra più alta è legata alla capacità di incassare le ormai famose contese tasse sugli immobili nel nuovo comprensorio turistico in baia - aggiunge -. Una partita iniziata con successo dalla giunta Kukanja ma che da tempo mostra segni di evidente affanno. Da qui il nostro ripetuto invito alla sindaca ed alla sua maggioranza a coinvolgere maggiormente il Consiglio comunale che non può venir ridotto alla funzione di semplice quanto banale rettifica di quanto deciso altrove". "Purtroppo però - conclude - ogni nostra proposta o richiesta viene definita come 'sterile polemica'. Ed ai cittadini più che informazione, viene ormai propinata vera e propria propaganda a mezzo facebook, eletto da tempo a nuovo albo pretorio virtuale. Attività che, con la presa in servizio del nuovo comunicatore ufficiale, temiamo non potrà che incrementare".