Ubriaco alla guida finisce contro un muretto a Duino: ritirata la patente

Guida ubriaco e finisce contro un muretto: nelle prime ore di oggi la Polizia di Stato ha denunciato per guida in stato di alterazione alcolica un goriziano di 45 anni. L’uomo stava raggiungendo il comune di Duino quando è uscito di strada autonomamente con la propria autovettura. Sul posto è intervenuta una Volante del Commissariato di Duino Aurisina che lo ha sottoposto all’alcoltest ed è risultato positivo. All’uomo, rimasto illeso, è stata ritirata la patente di guida, mentre il veicolo – incidentato e con danni come anche ad un muretto – è stato sottoposto a sequestro.

