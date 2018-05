La triestina Elisa Pecenco è la vincitrice del concorso per stilisti emergenti

Elisa Pecenco,25enne triestina, è la vincitrice under 30 del Concorso nazionale nuovi talenti di alta moda tenutosi il 5 maggio alla Casa Martini di Pessione in provincia di Torino. Come ha raccontato a Telequattro, dopo aver terminato gli studi all'Istituto Nordio, la giovane stilista è iscritta ad un corso di taglio e cucito e design nella scuola di Elisabetta Miniussi coseguendo nel 2013 un diploma in design e nel 2017 quello di specilizzazione modellistica.

Per il tema del concorso, Il viaggio nel tempo, Elisa è riuscita a conquistare la vittoria grazie ad un abito ispirato al Rinascimento rivisitato in chiave moderna.