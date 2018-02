Chiusura Eaton: la Regione prosegue a fianco dei lavoratori

L'Assessore regionale al lavoro, nel quadro dell'impegno più volte condiviso con le Istituzioni del territorio e con le Parti Sociali per la tutela della vocazione produttiva del sito di Monfalcone e del tessuto industriale isontino nel suo complesso, ha ribadito la costante attenzione agli strumenti da attivare per supportare le lavoratrici e i lavoratori che vivono un momento particolarmente difficile a seguito della decisione della Eaton di avviare la procedura di licenziamento collettivo.

Anche per questo i tecnici dei Centri per l'impiego del Hub Isontino hanno partecipato alle assemblee che si sono svolte oggi nello stabilimento monfalconese illustrando i servizi che, sul versante delle politiche attive del lavoro, possono essere erogati a favore delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il fine è quello di tutelare l'occupabilità delle persone valorizzandone le competenze sulla base delle esigenze occupazionali manifestate delle imprese del territorio.

La Regione ha confermato, inoltre, la piena disponibilità ad accompagnare, per quanto di competenza, la complessa procedura in corso in tutte le fasi che si susseguiranno.