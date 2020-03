Ecografie al seno e visite ginocologiche gratuite per tutto il mese di marzo

Il Comune di Trieste rende noto che, anche in occasione della Giornata Internazionale della Donna 2020, l'Assessorato comunale alle Pari Opportunità, su proposta della Commissione Pari Opportunità dell'Ente e al fine di sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione oncologica, promuove, con il Progetto “Donne in Salute”, accertamenti ginecologici ed ecografie al seno che si potranno effettuare gratuitamente alla Casa di Cura “Sanatorio Triestino” (via Rossetti 62) durante il corrente mese di marzo, fino a esaurimento del numero di visite disponibili. A tal fine, le interessate potranno rivolgersi direttamente all'ufficio prenotazioni della struttura, telefonando allo 040-9409556, dalle ore 8.30 alle 15:00.