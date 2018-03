Edilizia, il Comune abbatte i costi di costruzione e oneri di urbanizzazione

«Oggi in Commissione ho portato una delibera che andrà all'esame del Consiglio comunale giovedì con l'auspicio di veder approvato un intervento volto a incentivare cittadini e imprese» ha dichiarato l'assessore comunale all'Ambiente e all'Urbanistica Luisa Polli. Infatti grazie a questa delibera costerà meno subentrare, con una nuova attività commerciale, ad un negozio che abbia chiuso le saracinesche.

«Ho proposto nuove percentuali da applicare per i costi di costruzione e oneri di urbanizzazione con un risparmio per i cittadini fino al 50% per le residenziali. Ma anche - ha aggiunto - il 10% del costo di costruzione per nuove costruzioni non soggette a eco bonus che vengano realizzate NZeB (edifici a energia quasi zero)».

«Poi al fine di incentivare attività destinazione d'uso servizi ovvero le tante saracinesche chiuse in centro e in periferia ho introdotto applicazione di un correttivo minimo (ora si pagava fino a 10 mila euro per alzare una saracinesca per attività connesse alla cura della persona o alla manutenzione di beni personali o comuni) questo consentirà la rivitalizzazione e riqualificazione di zone della città con la creazione di lavoro e di servizi a cittadini e turisti. In questo modo facciamo ripartire il settore edilizio e creiamo nuove opportunità di lavoro» ha concluso.