Edilmaster, arriva il corso per diventare tecnico del settore ambientale

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione superiore post diploma TECNICHE DI MONITORAGGIO E GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE.

Il corso

Il percorso, che ha lo scopo di specializzare figure tecniche nel settore ambientale, è gratuito e ha una durata di 800 ore complessive di cui 320 ore sono di stage presso aziende e studi professionali.

Le tematiche tecniche trattate sono:

Tecniche di monitoraggio, diagnosi ed analisi dei marcatori ambientali;

Procedure amministrative legati ai progetti di VIA e VAS

Organizzazione e gestione dei processi di raccolta rifiuti, di trattamento dei reflui e delle opere di prima difesa ambientale

La partecipazione è aperta a disoccupati in possesso almeno del diploma di scuola secondaria superiore di età inferiore a 30 anni e residenti/domiciliati in Friuli Venezia Giulia.

La sede del corso è Gorizia mentre gli stage potranno svolgersi presso realtà imprenditoriali nelle diverse province.

Il percorso rilascia un Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore e consente il riconoscimento di crediti formativi (CFU) presso l’Università di Udine e Trieste.

Leggi la scheda del corso

Contatti

Per informazioni

FORMEDIL GORIZIA – Via del Montesanto, 131/42 – Gorizia (Sede corso)

Tel. 0481-539883 – e-mail: francesca.cosma@formedilgo.it

EDILMASTER – Via dei cosulich, 10 – Trieste

Tel. 040.822461 – e-mail: mdalbo@scuolaedilets.it

L’operazione è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’attuazione del POR.