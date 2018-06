Auto impazzita punta verso la piazza all'Electric Run: conducente scortato via in stato confusionale

Alle ore 23.30 circa durante l’evento Electric Run di Trieste la cui sicurezza era affidata ad Italpol Group Spa, due operatori hanno bloccato una macchina che sulle rive aveva sfondato il primo cordone di sicurezza composto da transenne e stava dirigendosi verso la piazza con ancora una transenna incastrata sotto l’auto.

Due addetti alla sicurezza si sono messi davanti al veicolo che si è fermato, vista anche la presenza di ulteriori jersey ad ostacolargli il percorso. Il soggetto è stato tirato giù di forza dalla macchina e sono state rimosse le chiavi dall abitacolo. Intervenute anche le forze dell ordine presenti sul posto. Il soggetto è stato portato via in ambulanza scortato da una pattuglia dei vigili urbani mentre la macchina è stata rimossa da carroattrezzi. Pare che il soggetto fosse in stato parzialmente confusionale, nessun ferito ne danno.