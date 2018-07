Eletto il nuovo consiglio direttivo dell’associazione ludica “la costola dei barbari”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

In occasione dell’Assemblea ordinaria dei Soci della Costola dei Barbari è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo dell’associazione ludica nata a Trieste nell’aprile 2017. L’associazione conta ad oggi oltre 100 soci attivi e ha rinnovato completamente i componenti del Consiglio Direttivo. Il passaggio di testimone tra il vecchio direttivo ed il nuovo avviene in grande armonia e nel segno della continuità degli obiettivi programmatici. La Costola dei Barbari, fino ad ora associazione "di fatto", si registrerà trasformandosi in Associazione di Promozione Sociale (APS), con uno Statuto discusso ed approvato in Assemblea e in pieno rispetto delle novità introdotte dalla riforma del Terzo Settore. La forma di APS è stata scelta a sottolineare l’obiettivo principale della Costola dei Barbari che si conferma quello di promuovere la coesione sociale attraverso la diffusione della cultura del gioco di intelletto, attraverso le attività ludiche a cui si dedichino bambini o adulti sviluppando ed esercitando capacità intellettive, relazionali, fisiche e manuali. Il nuovo Consiglio Direttivo si propone di sottolineare ulteriormente questo aspetto cardine dell’Associazione. Positive anche le impressioni del Presidente dimissionario dell’associazione, Giovanni Bacaro, il quale lascia il suo posto con il sorriso sulle labbra e sottolinea i risultati dell’associazione nel suo primo anno di vita, dicendosi orgoglioso di quella che è la Costola de Barbari oggi: “La Costola dei Barbari è nata come un esperimento sociale ed aggregativo e, grazie alla grande determinazione dei soci e dei collaboratori, è riuscita a diventare un punto di riferimento per le attività ludiche sia locali che nazionali. Le sfide future che attendono il nuovo direttivo sono molto importanti e avvincenti anche in prospettiva di creare un nuovo centro di aggregazione giovanile a Trieste [la casa del Gioco]. Tutto il precedente consiglio direttivo esprime grande soddisfazione per l’impegno che i nuovi consiglieri, tutti giovanissimi, hanno deciso di intraprendere e auguriamo loro i nostri migliori auguri di proficuo lavoro” Nel corso dell’Assemblea è stato presentato il piano strategico per il prossimo anno, con il potenziamento degli eventi mensili di gioco di ruolo organizzato (con un centinaio di partecipanti a tema Dungeons & Dragons) ed incontri con gli autori e case editrici. L'attività ludica non sarà concentrata solamente sul territorio cittadino ma, tramite la partecipazione a fiere e kermesse, manterrà una presenza costante sia a livello regionale sia nazionale. La cooperazione con altre associazioni nazionali verrà rafforzata facendo sistema e scambiando know how in termini di attività di divulgazione e organizzazione di eventi. La Costola dei Barbari, inoltre, parteciperà alla fondazione di FederLudo, Associazione Italiana delle Associazioni Ludiche, divenendo uno dei soggetti promotori di questa nuova realtà nazionale. Le attività dell’Associazione proseguiranno inoltre con una maggiore e più stretta collaborazione con le le istituzioni, con la volontà di collaborare a nuove iniziative come quella organizzata dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste con la Giornata di Studi intitolata “Gioco e Benessere”. In tutto questo anche il gioco da tavolo vedrà aumentare la sua dimensione, con più eventi volti alla riscoperta del gioco da tavolo non più come un'attività relegata solo all'infanzia, e verranno proposti nuovi giochi grazie allo sforzo dei singoli soci e delle case editrici coinvolte. I componenti del neo-eletto Consiglio direttivo sono: Matteo Ferro (Presidente), Lorenzo Antonelli (Vice Presidente), Vittoria Dalla Nora (Segretario), Marco Tezzele (Tesoriere), Alessandro Dario Greco, Silvio Mario Luciano Greco, Jacopo Gandini, Francesco Sacchi (Consiglieri). Contatti Sito: http://www.costoladeibarbari.it/ Mail: danddtrieste@gmail.com Facebook: Costola dei Barbari @costoladeibarbari Telegram: https://t.me/costolabarbari