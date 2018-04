Elezioni regionali Fvg: chiamato al voto oltre un milione di elettori

Saranno più di un milione gli elettori che oggi, 29 aprile, sceglieranno il presidente della Regione Fvg e la composizione del nuovo Consiglio regionale. Si potrà votare dalle 7 alle 23 in 1.369 seggi totali.

Cinque le Circoscrizioni, corrispondenti alle ex provincie, tra le quale Trieste si posiziona al terzo posto per numero di elettori (212.168), dopo Udine e Pordenone e seguita da Gorizia.

Saranno quattro i candidati presidenti tra cui gli elettori potranno scegliere: Massimiliano Fedriga per la coalizione di centrodestra, Sergio Bolzonello per il centrosinistra, Alessandro Fraleoni Morgera del Movimento 5 Stelle e Sergio Cecotti del Patto per l'autonomia.

Per quanto riguarda le liste che li appoggiano invece, non tutte saranno presenti in tutte cinque le Circoscrizioni: Cecotti ad esempio, a Trieste sarà presente sulla scheda ma senza il simbolo del Patto per l'autonomia.

In riferimento alle coalizioni, quella di centrodestra, a sostegno di Fedriga, risulta quella con più liste, con Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Autonomia Respondabile e Progetto Fvg. Di queste proprio la Lega non riporta il nome di Fedriga sul simbolo scegliendo quello del leader nazionale Salvini, così come Fratelli d'Italia che opta per il nome di Giorgia Meloni.

Sostengono poi Bolzonello per il centrosinistra il Partito Democratico, Cittadini, Slovenska skupnost e Open-Sinistra Fvg.

Infine per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, essi utilizzano lo stesso simbolo sia per la lista che nel logo del presidente.