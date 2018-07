Elisa e il video sulla baia di Sistiana: boom di visualizzazioni (VIDEO)

Elisa, la star della musica italiana e internazionale originaria di Monfalcone, omaggia la baia di Sistiana con un video che la ritrae sul sentiero Rilke. Sullo sfondo alcune persone e della musica mentre la cantante di "Luce e tramonti a nord-est" recita un verso in inglese della canzone. Più di 90mila visualizzazioni in meno di un giorno per il video, corredato da un semplice e appassionato commento «Aria di casa. Stanca ma felice. Ecco il mio tramonto a nord est».